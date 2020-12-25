Hayvan haklarına bile razıyız

Avrupa'nın göbeğinde aç ve susuz yaşam mücadelesi veren göçmenler, Batı'ya unutulmaz bir insanlık dersi verdi. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Kara Tepe Kampı'nda kalan sığınmacılar, seslerini duyurmak için Avrupa'ya bir mektup yazdı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa vatandaşlarına gönderilen açık mektupta, "Avrupa'da hayvanları korumak için çıkarılan yasaları inceledik ve onların bizden daha fazla hakları olduğunu öğrendik. Bu yüzden sizden, bize hayvanların sahip olduğu basit hakları vermenizi istiyoruz" denildi.







'SİZE MUTLU NOELLER'

"Umarız, salgın krizi yüzünden karşılaştığımız zorluklara rağmen, Noel'inizi kutlayabilirsiniz" sözleriyle başlayan mektupta, "Midilli'deki yeni mülteci kampından size mutlu Noeller diliyoruz" denildi.







TEMİZ SU YOK

Mektupta, 32 hektarlık alanda 7 binin üzerinde kişinin yaşadığı kampın çetin koşulları anlatıldı. Çocukların oyun ve okul ortamından mahrum kaldıkları, milyonlarca euroluk yardıma rağmen, sıcak duş, temiz su, aydınlatma, tıbbi müdahale ve ısıtıcının yetersiz olduğu belirtildi. Mektupta, kampın iyileştirilmesi için çok fazla paraya gerek olmadığı ve izin verilirse, kamp sakinlerinin orayı daha iyi bir hale getirmek için çok sıkı çalışabilecekleri aktarıldı.