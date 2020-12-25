Meghan Markle'ın aile içi şiddetle başı dertte! Arka arkaya saldırdı

"ARALARI AÇIKTI"

Düşesin kız kardeşinin uzun yıllardır kardeşinden uzak olduğu bilinenler arasında daha sonra birçok alanda kendi kız kardeşine sert eleştirilerde bulunmaya başlamıştı.

Samantha, en son Düşes ve Prens Harry'nin Anma Günü fotoğraf çekimini "şatafatlı ve saldırgan" olarak nitelendirerek ağır bir eleştiri getirmişti.

Aynı zamanda bu yılın başlarında Samantha Markle, Meghan Markle'ın kariyeri boyunca insanları bir "atlama taşı" olarak kullandığını ve ünlendiğinde arkadaşlarını ve ailesiyle bağlarını kopardığını iddia etmişti.

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