Meghan Markle'ın aile içi şiddetle başı dertte! Arka arkaya saldırdı

Meghan Markle'ın tekerlekli sandalyedeki kız kardeşi Samantha Markle, şiddete maruz kaldı. Yıllardır Meghan Markle ile konuşmadığı ifade edilen Samantha Markle eşi tarafından darp edildi. Markle'ın eşinden tuvalette yardım istemesi üzerinde öfke krizine giren adam arka arkaya saldırıda bulundu.
Meghan Markle'ın yıllardır kendisi ile konuşmayan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olduğu bilinen kız kardeşi Samantha Markle, korkunç bir saldırıya maruz kaldı. Samantha Markle'ın eşi Mark Philips, Markle'ın suratına yumruk atmakla suçlanıyor.
Meghan Markle'ın tekerlekli sandalyedeki kız kardeşinin sabahın erken saatlerinde saldırıya uğradığı iddia edilenler arasında....
ARKA ARKAYA SALDIRDI
The Mirror'ın haberine göre, depolama birimi çalışanı Phillips'in sabahın erken saatlerinde arka arkaya karısına saldırdığı iddia edildi. Daily Mail'in haberine göre ise Samantha'ya tuvalette yardım etmesi istendikten sonra öfke krizine girdiği ve kulak bölgesinde yüzünün sağ tarafına vurduğu söylendi. O zamandan beri Mark Phillips, aile içi şiddet suçlaması ile karşı karşıya.
"TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ"
Phillips, 14 Aralık'ta polislerin Lakeland'daki evlerine çağrıldıktan sonra tutuklandı.
"ARALARI AÇIKTI"
Düşesin kız kardeşinin uzun yıllardır kardeşinden uzak olduğu bilinenler arasında daha sonra birçok alanda kendi kız kardeşine sert eleştirilerde bulunmaya başlamıştı.
Samantha, en son Düşes ve Prens Harry'nin Anma Günü fotoğraf çekimini "şatafatlı ve saldırgan" olarak nitelendirerek ağır bir eleştiri getirmişti.
Aynı zamanda bu yılın başlarında Samantha Markle, Meghan Markle'ın kariyeri boyunca insanları bir "atlama taşı" olarak kullandığını ve ünlendiğinde arkadaşlarını ve ailesiyle bağlarını kopardığını iddia etmişti.Prens uğruna Kraliyet'e rest çekmişti! Meghan Markle, Kate Middleton'ı ezdi geçti