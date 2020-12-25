Papa yine yaptı yapacağını! Bir mankenin fotosunu daha beğendi

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan manken fotoğrafı beğenerek gündeme gelen Katolik Kilisesi lideri Papa Francis yine aynı durumla gündemde.
Francis yine Instagram'dan Margot Foxx isimli bir mankenin bikinili fotoğrafını beğendi.
Papa'nın bikinili mankeni beğenmesi sosyal medyada kullanıcılar tarafından da paylaşıldı.
İLK VUKUATI DEĞİL
Kasım ayında da Papa Francis'in Instagram hesabından Natalia Garibotto isimli Brezilyalı bir modelin fotoğrafı beğenilmiş, beğeni kısa süre sonra geri alınmıştı.
Daha sonra Vatikan'dan yapılan açıklamada, söz konusu fotoğrafın beğenilmesinin "Vatikan içinden yapılmış bir eylem" olmasına ihtimal verilmediği ifade edilmişti.
Fotoğrafın nasıl beğenildiğini öğrenmek için soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.