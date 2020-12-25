SON DAKİKA: Bir ülkede daha mutasyon alarmı! Sağlık Bakanı apar topar kameralar karşısına geçerek duyurdu

SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLDİ

Japonya hükümeti geçtiğimiz Perşembe günü ise İngiltere'den iş veya eğitim gibi amaçlarla gelen yabancı uyrukluların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Japonya'da oturma izni olan yabancılar ve Japon vatandaşlarının ise ülkeye girişine izin verileceği belirtilmişti. Son olarak Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, benzer bir seyahat sınırlamasının Güney Afrika için de uygulanacağını duyurmuştu.