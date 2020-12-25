Son dakika haberi: Corona virüste kan donduran gelişme: 3 yaşındaki çocuk birkaç saat içinde felç geçirdi!

KAN PIHTILARI VE FELÇ

ABD'li doktorlar ise ayrıca Covid-19 hastaları arasındaki kan pıhtılarını ve felçlerini de belgeledi ve inceledi.

3 yaşındaki çocuğun felç geçirdiği bu vakada ise Dr. Carney, bu şekilde başka bir vakanın olmadığını, 40 veya 60 yaşın üzerinde biri olsaydı, muhtemelen çok farklı bir sonucun olacağını söyledi.