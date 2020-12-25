Son dakika haberi: Kan örnekleri incelendi! Corona virüs belirtileri ortaya çıktıktan 20 gün sonra...

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs salgınına ilişkin yapılan bir araştırmada bağışıklık süreci ile ilgili önemli sonuçlar elde edildi. Kan örneklerinin incelendiği araştırmada 20 gün ayrıntısı dikkat çekti. İşte son dakika haberin detayları...