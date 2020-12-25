Son dakika haberi: Kan örnekleri incelendi! Corona virüs belirtileri ortaya çıktıktan 20 gün sonra...

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs salgınına ilişkin yapılan bir araştırmada bağışıklık süreci ile ilgili önemli sonuçlar elde edildi. Kan örneklerinin incelendiği araştırmada 20 gün ayrıntısı dikkat çekti. İşte son dakika haberin detayları...
BAĞIŞIKLIK KAÇ AY SÜRÜYOR?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın 8 ay sürebileceği saptandı.
Avustralyalı bilim adamlarının Kovid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yürüttükleri araştırma, "Science Immunology" dergisinde yayımlandı.
KAN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ
Monash Üniversitesi, The Alfred Hastanesi ve The Burnet Enstitüsünün birlikte yürüttüğü çalışmada Kovid-19 teşhisi konulan 25 hastadan ve virüse yakalanmayan 36 kişiden alınan kan örnekleri incelendi.
20 GÜN AYRINTISI
Kovid-19 hastalarının kan örneklerinde, semptomlar görülmeye başlandıktan 20 gün sonra, antikorların etkisini yitirdiği gözlemlendi. Araştırmada antikorlar gitse de hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği, bu hücrelerin Kovid-19'a karşı 8 ay bağışıklık sağladığı ifade edildi.