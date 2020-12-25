Son dakika haberi: Salgının izini sürdüler! 1 kişi 2 ayrı corona virüs salgını: Süper bulaştırıcı eylemi....

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Douglas bölgesi yetkililerince yapılan 17 Aralık tarihli bir açıklamada, "Bu salgınlardan biri 7 ölümle sonuçlandı ve diğer son salgın nedeniyle 300 kişi/aile karantinada kaldı. Bu insanların şu anda hissettikleri derin üzüntüyü hayal bile edemiyoruz ve onlara sempati duyuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.