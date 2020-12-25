Son dakika haberi: Salgının izini sürdüler! 1 kişi 2 ayrı corona virüs salgını: Süper bulaştırıcı eylemi....

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de süper bulaştırıcı alarmı yaşanıyor. Ülkede yapılan araştırmalara göre, 2 ayrı salgının sebebi hasta halde çalışmaya giden bir kişi olabilir. İşte son dakika haberin detayları...
2 AYRI SALGININ NEDENİ...
Hasta halde çalışmaya gitmiş bir kişinin, ABD'nin Oregon eyaletindeki Douglas bölgesinde 2 ayrı Covid-19 salgınının nedeni olabileceği düşünülüyor.
SÜPER BULAŞTIRICI EYLEM
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Oregon'daki yetkililer, eyaletteki son iki Covid-19 salgınının kaynağının büyük olasılıkla 'süper bulaştırıcı eylemi' olduğunu söyledi. Oregon eyaletindeki Douglas bölge yetkilileri, bir kişinin hasta halde bilerek işe gittiğini ve sonra bu kişinin virüs testinin pozitif çıktığını ifade etti.
İZİNİ SÜRDÜLER
Yetkililer, 2 ayrı Covid-19 salgınının geriye doğru bu kişiye kadar izinin sürüldüğünü, ilk salgında 7 kişinin öldüğünü ve ikinci salgında ise yüzlerce kişinin kendini karantinaya almak zorunda kaldığı belirtildi. Yetkililerin, söz konusu enfekte kişinin çalışma yeri ya da hasta halde ne zaman işe gittiği bilgisini paylaşmadığı belirtildi.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA
Douglas bölgesi yetkililerince yapılan 17 Aralık tarihli bir açıklamada, "Bu salgınlardan biri 7 ölümle sonuçlandı ve diğer son salgın nedeniyle 300 kişi/aile karantinada kaldı. Bu insanların şu anda hissettikleri derin üzüntüyü hayal bile edemiyoruz ve onlara sempati duyuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.