Son dakika: Koronavirüs aşısında büyük şok! ABD'den kötü haber geldi...

FDA, 12 Aralık'ta BioNTech-Pfizer, 19 Aralık'ta Moderna aşısına onay vermişti. Her ikisi de mRNA denilen yeni bir biyoteknolojiye dayanıyor. Acilen piyasaya sürülmeleri için klinik deneylerden geçirilenlerin sayısı kısıtlı kaldığından ne kadar güvenli olduklarıyla ilgili soru işaretleri tamamen ortadan kalkmayan iki aşının etkililik oranları uzmanlar tarafından beklentilerin çok ötesinde bulundu.