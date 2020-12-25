Son dakika: Yunanistan göçmenleri bota bindirip ölüme itti! O anlar İHA'lar tarafından kaydedildi

KORKU DOLU ANLAR

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı. Yunan askerleri, gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenlerin bulunduğu botu çekmeye başladı. Düzensiz göçmenleri bulundukları botla Türk karasularına iten Yunan askerleri daha sonra bölgeyi terk etti. Ege'nin soğuk sularında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise yine Mehmetçik koştu.

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