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Şaşkına çeviren anlar! Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. ’nin eyaletinde bir kişi kar nedeni ile kapanan garaj yolunu açmak için lav silahı kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 19:06 Son Güncelleme: 26.12.2020 19:25 ABONE OL
Şaşkına çeviren anlar! Kar temizlemek için lav silahı kullandı

ABD'de dün yoğun kar yağışının etkili olduğu Kentucky eyaletinde birçok yol kar nedeni ile kapandı. Ashland kentinde bir adam, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan garaj yolunu temizlemek için kürek yerine lav silahı kullandı. Kar temizleyen adamın bir komşusu ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Adamın sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok Kentucky'li adamla gurur duyduklarını ifade etti.

ABD’de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı | Video


Ulusal Hava Durumu Servisinin sosyal medya hesabı üzerinden adamın videosunun paylaşarak, "İşte alev makinesi ile hızlı kar temizleme yapmanın bir yolu" ifadelerine yer verildi.

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Şaşkına çeviren anlar! Kar temizlemek için lav silahı kullandı
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