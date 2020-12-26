SON DAKİKA! Belçika'da 'Noel Baba' kabusu! 18 kişi öldü, 157 kişi korona oldu! Ülke alarma geçti...

SON DAKİKA BELÇİKA'DA KABUS GİBİ OLAY: 157 KORONA, 18 ÖLÜ

Ülkenin kuzeyindeki Mol kasabasında bir bakım evini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.

Mol kasabasının yetkilileri, ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'inin hayatını kaybettiğini belirtildi.Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.