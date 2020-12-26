SON DAKİKA HABERİ! Corona virüs mutasyonunda korkutan gelişme! Ülkeler peş peşe açıklıyor...

"İNGİLTERE VE AFRİKA'DAN AYRI BİR SOY"

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri başkanı John Nkengasong gazetecilere "Birleşik Krallık ve Güney Afrika'dan ayrı bir soy" dedi. Nijerya CDC ve Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi ise daha fazla örneği analiz edeceklerini belirtti.

Fark edilen yeni varyantla ilgili uyarı, iki veya üç genetik diziye dayanıyordu, ancak Nijerya ve Güney Afrika alarmı için acil bir toplantı düzenlemek için yeterli görüldü.

The Associated Press tarafından kayıt altına alınan araştırmaya göre, yeni varyant, 3 Ağustos ve 9 Ekim tarihlerinde Nijerya'nın Osun eyaletinde toplanan iki hasta örneğinde bulundu.

ÇOK HIZLI YAYILIYOR

İngiltere'de görülen varyantın aksine, Nijerya'da ortaya çıkan mutasyonun çok hızlı yayıldığı gözlemlenmediği bildirilirken P681H adı verilen varyantın Nijerya'da virüsün bulaşmasına katkıda bulunduğuna dair bir kanıt olmadığı da belirtildi.