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’ kıyafetiyle dehşet saçtı! 3 kişiyi canice öldürdü

’da kan donduran bir olay gerçekleşti. ‘’ hırkası giymiş 26 yaşındaki kişi, arkadaşını boğarak öldürdü. İzlerini ‘örtmeye’ çalışan katil zanlısı, öldürdüğü kişinin oda arkadaşı ve annesini de öldürdü. Zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:59 Son Güncelleme: 26.12.2020 22:32 ABONE OL
‘Süpermen’ kıyafetiyle dehşet saçtı! 3 kişiyi canice öldürdü

Olay, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde meydana geldi.

Süpermen hırkası giymiş 26 yaşındaki kişi, bir arkadaşının dükkanına giderek onunla tartışmaya başladı.

Daha sonra arkadaşını iple boğarak öldürdü. Polisten yapılan açıklamada, katil zanlısının 'izlerini örtmek' için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

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‘Süpermen’ kıyafetiyle dehşet saçtı! 3 kişiyi canice öldürdü
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