‘Süpermen’ kıyafetiyle dehşet saçtı! 3 kişiyi canice öldürdü

Daha sonra arkadaşını iple boğarak öldürdü. Polisten yapılan açıklamada, katil zanlısının 'izlerini örtmek' için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.