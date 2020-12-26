Yeni tür mutasyon korkusu sürüyor

Dünya geneli:
Vaka sayısı 79 milyon 743 bini geçti. 56 milyon 131 bin 561 kişi iyileşti.
ABD:
İngiltere'den gelen tüm yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirdi. Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanmasının gerekebileceğini söyledi.
İngiltere:
Mutasyon tür yayılmaya devam ediyor. Ülke çapında 85 kişiden birisi enfekte olmuş durumda. 600 binden fazla kişi aşılandı.
Nijerya:
Koronavirüsün bir yeni türü daha tespit edildi.
İrlanda:
Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısını onayladı.
Almanya:
Polonya ve Çekya ile sınırı bulunan doğu eyaletlerinden Saksonya'da krematoryumlarda yer kalmadığı bildirildi. İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandı.
Japonya:
Koronavirüsün "daha hızlı yayılabilen" mutasyonunun ilk vakaları tespit edildi. İngiltere'ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişide yeni tür saptandı.
Hindistan:
23 bin 690 yeni vaka tespit edildi, 336 ölüm daha.
Güney Kore:
Bin 241 yeni vaka tespit edildi, 17 ölüm daha.
Çin:
7'si yurt içi kaynaklı, 14 yeni vaka tespit edildi.
Meksika, Şili ve Kosta Rika:
Kitlesel aşılama başladı. Kosta Rika'da ilk koronavirüs aşısı 91 yaşındaki kadına yapıldı.
Rusya:
Yine rekor: 29 bin 935 yeni vaka, 635 can kaybı.
Fransa:
21 bin 634 yeni vaka.
İtalya:
Ülkedeki toplam vakalar 2 milyonu geçti.