Yeni tür mutasyon korkusu sürüyor

Vaka sayısı 79 milyon 743 bini geçti. 56 milyon 131 bin 561 kişi iyileşti.İngiltere'den gelen tüm yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirdi. Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanmasının gerekebileceğini söyledi.Mutasyon tür yayılmaya devam ediyor. Ülke çapında 85 kişiden birisi enfekte olmuş durumda. 600 binden fazla kişi aşılandı.Koronavirüsün bir yeni türü daha tespit edildi.Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısını onayladı.Polonya ve Çekya ile sınırı bulunan doğu eyaletlerinden Saksonya'da krematoryumlarda yer kalmadığı bildirildi. İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandı.Koronavirüsün "daha hızlı yayılabilen" mutasyonunun ilk vakaları tespit edildi. İngiltere'ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişide yeni tür saptandı.23 bin 690 yeni vaka tespit edildi, 336 ölüm daha.Bin 241 yeni vaka tespit edildi, 17 ölüm daha.7'si yurt içi kaynaklı, 14 yeni vaka tespit edildi.Kitlesel aşılama başladı. Kosta Rika'da ilk koronavirüs aşısı 91 yaşındaki kadına yapıldı.Yine rekor: 29 bin 935 yeni vaka, 635 can kaybı.21 bin 634 yeni vaka.Ülkedeki toplam vakalar 2 milyonu geçti.