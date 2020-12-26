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ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı
Yunanistan sahil güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri şişme bota aktarıp, Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedildi. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Mehmetçik tarafından kurtarıldı. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yardım bekleyen 56 yabancı uyruklu kurtarıldı. Yardım çağrısı üzerine aynı bölgede kurtarılan lastik bottaki 24 yabancı uyruklunun da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği ortaya çıktı.
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Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı
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