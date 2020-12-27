“6 Türk SİHA’sı orduyu yok etti”

DAĞLIK Karabağ'da üstün başarı gösteren Türk insansız silahlı hava araçlarını (SİHA) son olarak Fransız gazetesi Le Monde haberleştirdi. Türk SİHA'larının dünya savaş tarihini nasıl değiştirdiğine dair verilen haberde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" denildi. Geçtiğimiz günlerde de Fransız Liberation gazetesi, SİHA'ların Türkiye'nin yeni ulusal kahramanları olduğunu belirtmişti.