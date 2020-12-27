ABD’nin Nashville kentindeki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

BELEDİYE BAŞKANINDAN POLİSLERE TEBRİK

Nashville Belediye Başkanı John Cooper, Noel sabahı hayat kurtarmak Nashville şehir merkezindeki binaları tahliye eden, kendilerini tehlikeye atan ve erken müdahalede bulunan altı polisi tebrik etti. Cooper, "Yapılan bu müdahale ekiplerimizin toplumumuz için ne anlama geldiğini yeniden anlamamızı sağladı" dedi.