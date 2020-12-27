Afganistan'da silahlı saldırıda 2 korucu öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde koruculara yönelik silahlı saldırıda iki korucu hayatını kaybetti. Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hayatullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, korucuların, Paktiya'nın Ade-i Çopfroşi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
2 KORUCU HAYATINI KAYBETTİ
Nizami, saldırıda iki korucunun yaşamın yitirdiğini, dört çocuğun yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Son dakika: Afganistan’da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var