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'da silahlı saldırıda 2 korucu öldü

'ın Paktiya vilayetinde koruculara yönelik silahlı saldırıda iki korucu hayatını kaybetti. Sözcüsü Hayatullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, korucuların, Paktiya'nın Ade-i Çopfroşi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:06 ABONE OL
Afganistan'da silahlı saldırıda 2 korucu öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde koruculara yönelik silahlı saldırıda iki korucu hayatını kaybetti. Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hayatullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, korucuların, Paktiya'nın Ade-i Çopfroşi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

2 KORUCU HAYATINI KAYBETTİ

Nizami, saldırıda iki korucunun yaşamın yitirdiğini, dört çocuğun yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan'da silahlı saldırıda 2 korucu öldü
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