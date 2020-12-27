Bilim insanlarından umut veren son dakika açıklaması: Milyonlarca kişi ölmekten kurtulabilir!

"İLAÇ İNSAN VÜCUDUNUN GELİŞTİRDİĞİ YÖNTEMLERİ TAKLİT EDİYOR"

MRSA ve collistridium difficile gibi ölümcül bakterilerle mücadele etmek günümüzde oldukça önemli. Çünkü bu bakteriler mevcut birçok antibiyotiğe karşı dirençli bir yapıya sahip olmaları nedeniyle tedavileri oldukça zorlu.

Geliştirilen yeni yöntem ise bu süper güçlü bakterileri yok eden ilacın kendini enfeksiyondan korumak için insan vücudunun milyonlarca yıldır geliştirdiği yöntemleri teknik ederek çalışması üzerine tasarlandı.

Aberdeen'de bulunan bir ilaç firması, bir dizi antimikrobiyal ilaç geliştirdi. Bu geliştiricilerden biri olan Dr. Deborah O'Neill; genel olarak vücudun bakterilerle savaşmak için kullandığı mekanizmaların en iyi taslak olduğunu belirtti ve yeni geliştirilen ilacın da bu taslağı örnek aldığını söyledi.

"DİRENCİ TERSİNE ÇEVİRMİŞ OLABİLİR"

Geliştirilen ilaçlardan biri için uzmanlar, bazı bakterilerin mevcut antibiyotiklere karşı direncini tersine çevirdiğini düşünüyor.

İlaçlar, öksürük nöbetlerine, solunum problemlerine ve ciddi akciğer enfeksiyonlarına yol açan büyük miktarlarda mukus üreten kalıtsal akciğer hastalığı olan kistik fibrozlu kişiler üzerinde test edilmektedir.

Hastalara genellikle iki haftalık bir antibiyotik kürü verilir, ancak dirençli bakteri gelişmeye eğilimlidir. Erken aşamadaki bir denemede, normal antibiyotiklere ek olarak yeni geliştirilen bu ilaç denendiğinde hastaların önemli ölçüde kendini daha iyi hissettiği belirtildi.

Solunum danışmanı Profesör Graham Devereux, bazı hastalarda bazı bakterilerin ilaca karşı dirençli olmaktan ziyade ilaca duyarlılığa dönüştüğünü belirtti ve MRSA gibi zorlu bir bakteri grubunun bir kısmında dirençliliğin ortadan kalktığını söyledi.