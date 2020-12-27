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Darbeci Hafter’in isim oyunu

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Darbeci Hafter’in isim oyunu
Libya'da darbeci Halife Hafter'in, insanlık ve savaş suçu gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan ölüm tugaylarının ismini değiştirerek Birleşmiş Milletleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Terhuna'da bulunan toplu mezarlar, yasa dışı olarak gözaltına alınan şahısların ölümleri, zorla kaybedilme olaylarının sorumlusu ve daha onlarca savaş suçu işleyen birliklerin isminin değiştirildiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, isimlerinin değiştirilerek yaptırımlardan kurtulmanın hedeflendiğini ifade etti.
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Darbeci Hafter’in isim oyunu
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