Kovid vakaları 80 milyonu aştı

Vakalar 80 milyonu geçti. 1 milyon 757 bin kişi öldü.İngiltere ile temaslı bir kişide Kovid'in daha bulaşıcı türüne rastlandı. Mutasyona uğramış koronavirüs görülen ülke sayısı 14'e yükseldi.Gazze'de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi.Futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı.Veliaht Prens Selman Kovid-19 aşısı oldu.OHAL 6 ay daha uzatıldı.29 bin yeni vaka var.Son 24 saatte bin 132 yeni vaka tespit edildi, 20 kişi öldü.884 yeni vaka kaydedildi.20 yeni vaka tespit edildi.7 bin 259 yeni vaka ve 258 can kaybı var.