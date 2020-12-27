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Kovid vakaları 80 milyonu aştı

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Kovid vakaları 80 milyonu aştı
Dünya geneli: Vakalar 80 milyonu geçti. 1 milyon 757 bin kişi öldü.
Fransa: İngiltere ile temaslı bir kişide Kovid'in daha bulaşıcı türüne rastlandı. Mutasyona uğramış koronavirüs görülen ülke sayısı 14'e yükseldi.
Filistin: Gazze'de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi.
Belçika: Futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı.
Suudi Arabistan: Veliaht Prens Selman Kovid-19 aşısı oldu.
Tunus: OHAL 6 ay daha uzatıldı.
Rusya: 29 bin yeni vaka var.
Güney Kore: Son 24 saatte bin 132 yeni vaka tespit edildi, 20 kişi öldü.
Japonya: 884 yeni vaka kaydedildi.
Çin: 20 yeni vaka tespit edildi.
Endonezya: 7 bin 259 yeni vaka ve 258 can kaybı var.
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Kovid vakaları 80 milyonu aştı
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