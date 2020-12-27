Kovid vakaları 80 milyonu aştı

Dünya geneli:
Vakalar 80 milyonu geçti. 1 milyon 757 bin kişi öldü.
Fransa:
İngiltere ile temaslı bir kişide Kovid'in daha bulaşıcı türüne rastlandı. Mutasyona uğramış koronavirüs görülen ülke sayısı 14'e yükseldi.
Filistin:
Gazze'de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi.
Belçika:
Futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı.
Suudi Arabistan:
Veliaht Prens Selman Kovid-19 aşısı oldu.
Tunus:
OHAL 6 ay daha uzatıldı.
Rusya:
29 bin yeni vaka var.
Güney Kore:
Son 24 saatte bin 132 yeni vaka tespit edildi, 20 kişi öldü.
Japonya:
884 yeni vaka kaydedildi.
Çin:
20 yeni vaka tespit edildi.
Endonezya:
7 bin 259 yeni vaka ve 258 can kaybı var.