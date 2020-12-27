Paşinyan'a böyle seslendi: Türkiye'yle aranı düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekir

Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak. Komşularla ilişkiler kurmak, Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan konuşmak, komşuları anlamayı öğrenmek, bir şeye neden 'hayır' cevabını verdiklerini anlamak gerekiyor. Bu, düşmanca tavır değil, komşunuzla iletişim kurduğunuza ve onun sorunlarını anladığınıza dair güven verecektir.