Rum Başpiskopostan Başkan Erdoğan'a övgü: Gerçek bir vatansever

REFERANDUMDA HAYIR ÇIKMASI İÇİN 50 BİN KIBRIS LİRASI HARCADIM

II. Hrisostomos, 2004 yılındaki Annan planı referandumlarda "hayır"a destek vermek için "50 bin Kıbrıs Lirası harcadığı" itirafı hatırlatılarak, bu paraları nerelere verdiği sorulduğunda şunları söyledi: "Halkı yönlendirmemiz için afiş çıkarmak, şunu-bunu yapmakla ilgilenen bir grup vardı. O zaman bir gazeteci, Başpiskoposluk tarafından kesilmiş 50 bin liralık bir çek fotokopisini sallayarak geldi. Onu kendisine bir muhasebeci vermişti. Halen Baf Metropolitiydim o da (gazeteci) hem Başpiskoposluğu hem de beni ifşa etmek istiyordu. Ne olduğunu anlar anlamaz sesimi yükselterek masaya yumruğumu vurarak 'Kilise'nin mülkü 2-3 milyar. Bütün mülkü vatan için. Duyuyor musun?' diye bağırdım, tek söz söylemeden çıkıp gitti"