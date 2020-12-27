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Son dakika haberleri: ’da felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

'dan son dakika haberi: İran’ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki ’nda  düşmesi ve kar fırtınası nedeniyle 10 dağcının hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:55 Son Güncelleme: 27.12.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika haberleri: İran’da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında yer alan Elbruz Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 10 dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede bir yandan çığ felaketi yaşanırken, diğer yandan da kar fırtınasının etkisini hissettirdiği ifade ifade edildi.

Bölgeye giden Kızıl Haç görevlileri, 30'un üzerinde dağcının bulunduğu bölgede, 10 dağcının hayatını kaybettiği, 14 dağcının kurtarıldığını, en az 7 dağcını için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Öte yandan bölgede geçtiğimiz cuma, kayak merkezinde teleferik arızası sebebiyle yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığı da ifade edildi.

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Son dakika haberleri: İran’da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var
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