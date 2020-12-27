TSK, Ortak Merkez için Azerbaycan’da

DAĞLIK Karabağ'da çatışmaları sona erdiren Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmada ateşkesi izlemekle görevli olarak kurulması kararlaştırılan Türk-Rus Ortak Merkezi önümüzdeki ay faaliyetlerine başlayacak. Bölgede görevlendirilen Türk subay ve astsubaylar bir tuğgeneralin emir komutasında görev yapacak. Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarılan Ağdam'da bulunacak ortak merkezde görev yapacak bir tuğgeneral komutasındaki askerler Azerbaycan'a ulaştı. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile geçmişti. ANKARA