Uzmanlardan korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 2021’de daha öldürücü olabilir

Dünya koronavirüs salgını ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! 2020'nin ilk aylarından beri dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğraması endişeleri de arttırdı. Yeni virüs tipinin bulaşıcılık oranının yüksek olması ise tüm dünyada hastalanma oranını artırma ihtimali nedeniyle daha büyük bir önlemler dizisinin planlamasını gerektirdi. Konuya ilişkin araştırma yapan uzmanlar ise mutasyona uğramış virüsün daha ölümcül olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

"2021'DE DAHA FAZLA İNSAN ÖLEBİLİR"

SAGE üyesi uzmanlar, ilk olarak İngiltere'nin bir şehri olan Kent'te tespit edilen yeni Covid-19 suşunun 2021'de bu yıl öldürdüğünden daha fazla insan öldürebileceği konusunda uyardı.