Uzmanlardan korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 2021’de daha öldürücü olabilir

Dünya koronavirüs salgını ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! 2020'nin ilk aylarından beri dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğraması endişeleri de arttırdı. Yeni virüs tipinin bulaşıcılık oranının yüksek olması ise tüm dünyada hastalanma oranını artırma ihtimali nedeniyle daha büyük bir önlemler dizisinin planlamasını gerektirdi. Konuya ilişkin araştırma yapan uzmanlar ise mutasyona uğramış virüsün daha ölümcül olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
"2021'DE DAHA FAZLA İNSAN ÖLEBİLİR"
SAGE üyesi uzmanlar, ilk olarak İngiltere'nin bir şehri olan Kent'te tespit edilen yeni Covid-19 suşunun 2021'de bu yıl öldürdüğünden daha fazla insan öldürebileceği konusunda uyardı.
The Sun'ın haberine göre, en kötü senaryoda, yaza kadar 118.000 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme ihtimali varken 2020'nin tamamında bu sayı yaklaşık 70.000 olarak belirlendi.
Bilim insanları, yıkıma neden olabilecek bu varyantı durdurmanın tek yolunun, aşıların düzenli olarak uygulanması olduğunu belirtti.
"SAĞLIKLI KİŞİLER DE RİSK ALTINDA"
Ekip, teknik olarak B.1.1.7 olarak adlandırılan yeni türün, önceden var olan varyantlardan yüzde 56 daha fazla bulaşıcı olduğunu tahminlerine ekledi.
Daha ciddi hastalığa neden olduğuna dair herhangi bir "açık kanıt" bulunmamasına rağmen daha hızlı yayılması nedeniyle kaçınılmaz olarak daha fazla vakaya, bu nedenle de daha fazla hastaneye yatış ve ardından daha fazla ölüm anlamına gelebileceği belirtildi.
Araştırma ekibi, Covid-19'un hastanelere yatış ve ölümlerin 2020'de gözlemlenenden daha yüksek seviyelere ulaşması öngörülürken, bulaşıcılıktaki büyük artışın sağlıklı kişilerin hastalığa yakalanma olasılığını artırdığını açıkladı.