Yunanistan’ı sağduyuya davet ediyoruz

Türkiye, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de tatbikat bahanesiyle yayımladığı NOTAM'a tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" dedi. Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de yayınlanan NOTAM hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının önkoşulsuz açılması konusunda Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını, ancak Yunanistan'ın bölgede gerginliği artırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini gördüklerini söyledi.Aksoy, "Buna son örnek, Yunanistan'ın yayımladığı bir NOTAM'la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" dedi. ANKARA