Avrupa’da aşı zamanı

Çin, Rusya, İngiltere, Kanada, ABD, İsviçre, Sırbistan, Singapur ve Suudi Arabistan'ın ardından Avrupa'da DA aşılama başladı. AB'de şimdiye kadar 335 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.
Almanya:
BioNTech-Pfizer aşısı, ilk olarak 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.
Çekya:
İlk aşı Başbakan Andrej Babis'e.
Slovakya:
Aşı ilk olarak Pandemi Komisyonu üyesine vuruldu.
İngiltere:
15 milyon kişinin aşılanmasının ardından şubat ayında yasaklar bitecek.
İspanya:
İlk aşı, bakımevinde kalan 96 yaşındaki bir kadına yapıldı.
İsveç:
Koronavirüs aşılaması başladı.
Polonya:
İlk aşı, hemşire Alicja Jakubowska'ya yapıldı.
Arjantin:
Rus aşısı yapılmaya başlandı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği:
Doktorların onayından aşısı dinen uygundur.
ÇİN'DE YİNE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Dünya geneli:
Toplam vaka sayısı 81 milyonu geçti. 56 milyon 919 bin 398 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya Sağlık Örgütü:
Kovid-19 pandemisi yaşanılacak krizlerin sonuncusu olmayacak.
Kanada:
Almanya, Fransa, Lübnan, İsveç, Japonya ve İspanya'da görülen yeni mutasyon türü sapkandı. Mutasyonlu virüs çıkan çift, İngiltere ile hiç temaslarının olmadığını söyledi.
Japonya:
Oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor.
Rusya:
3 milyon vaka da geçildi.
Çin:
22 yeni vaka tespit edildi. Pekin'deki vaka artışı olan semtlerde acil duruma geçildi ve virüsün görüldüğü yerler giriş-çıkışlara kapatıldı.