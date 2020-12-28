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Avrupa’da aşı zamanı

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Avrupa’da aşı zamanı
Çin, Rusya, İngiltere, Kanada, ABD, İsviçre, Sırbistan, Singapur ve Suudi Arabistan'ın ardından Avrupa'da DA aşılama başladı. AB'de şimdiye kadar 335 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.
Almanya: BioNTech-Pfizer aşısı, ilk olarak 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.
Çekya: İlk aşı Başbakan Andrej Babis'e.
Slovakya: Aşı ilk olarak Pandemi Komisyonu üyesine vuruldu.
İngiltere: 15 milyon kişinin aşılanmasının ardından şubat ayında yasaklar bitecek.
İspanya: İlk aşı, bakımevinde kalan 96 yaşındaki bir kadına yapıldı.
İsveç: Koronavirüs aşılaması başladı.
Polonya: İlk aşı, hemşire Alicja Jakubowska'ya yapıldı.
Arjantin: Rus aşısı yapılmaya başlandı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Doktorların onayından aşısı dinen uygundur.

ÇİN'DE YİNE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Dünya geneli: Toplam vaka sayısı 81 milyonu geçti. 56 milyon 919 bin 398 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 pandemisi yaşanılacak krizlerin sonuncusu olmayacak.
Kanada: Almanya, Fransa, Lübnan, İsveç, Japonya ve İspanya'da görülen yeni mutasyon türü sapkandı. Mutasyonlu virüs çıkan çift, İngiltere ile hiç temaslarının olmadığını söyledi.
Japonya: Oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor.
Rusya: 3 milyon vaka da geçildi.
Çin: 22 yeni vaka tespit edildi. Pekin'deki vaka artışı olan semtlerde acil duruma geçildi ve virüsün görüldüğü yerler giriş-çıkışlara kapatıldı.

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Avrupa’da aşı zamanı
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