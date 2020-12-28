Avrupa’da aşı zamanı

Çin, Rusya, İngiltere, Kanada, ABD, İsviçre, Sırbistan, Singapur ve Suudi Arabistan'ın ardından Avrupa'da DA aşılama başladı. AB'de şimdiye kadar 335 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.BioNTech-Pfizer aşısı, ilk olarak 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.İlk aşı Başbakan Andrej Babis'e.Aşı ilk olarak Pandemi Komisyonu üyesine vuruldu.15 milyon kişinin aşılanmasının ardından şubat ayında yasaklar bitecek.İlk aşı, bakımevinde kalan 96 yaşındaki bir kadına yapıldı.Koronavirüs aşılaması başladı.İlk aşı, hemşire Alicja Jakubowska'ya yapıldı.Rus aşısı yapılmaya başlandı.Doktorların onayından aşısı dinen uygundur.Toplam vaka sayısı 81 milyonu geçti. 56 milyon 919 bin 398 kişi sağlığına kavuştu.Kovid-19 pandemisi yaşanılacak krizlerin sonuncusu olmayacak.Almanya, Fransa, Lübnan, İsveç, Japonya ve İspanya'da görülen yeni mutasyon türü sapkandı. Mutasyonlu virüs çıkan çift, İngiltere ile hiç temaslarının olmadığını söyledi.Oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor.3 milyon vaka da geçildi.22 yeni vaka tespit edildi. Pekin'deki vaka artışı olan semtlerde acil duruma geçildi ve virüsün görüldüğü yerler giriş-çıkışlara kapatıldı.