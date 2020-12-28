‘Hafter milisleri meşru hedef görülecektir’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Yemeğin ardından personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. "Mehmetçik, kendisine verilen bütün görevleri bugüne kadar kazasız, belasız büyük bir başarıyla sonuçlandırdı" diyen Akar, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.Akar, "Darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı Hafter, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti ve ikili anlaşmalar çerçevesinde bölgeye gelmiş, askeri eğitim iş birliği, yardım, danışmanlık desteği sağlayan Türk askerini, TSK unsurlarını doğrudan hedef alan hezeyanlar içinde görülmeye başlanmıştır. Sıkıştığından, evinden dışarı çıkacak hali kalmadığından, kendince bir şeyler yapmak uğruna TSK unsurlarını hedef alan hezeyanlar içine girmiştir" dedi.Akar, darbeci Hafter'in Türkiye ve TSK aleyhindeki sözlerine ilişkin, "Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Libya'nın birliği, bütünlüğü ve Libya'nın Libyalılara ait olduğu esastır" dedi.Kıbrıs'ınTürkiye için milli bir mesele olduğunu vurgulayan Akar, "Yaklaşımımız gayet açık. 1974'te Kıbrıs'taki tutumuz ne ise bugün de aynı" dedi. 83 milyonun güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya, Azerbaycan ve KKTC gibi dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine katkı sağlamak için de elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar, Türkiye'nin başta komşuları olmak üzere ülkelerin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı.