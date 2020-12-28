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'de şoke eden olay: turist karantinadan kaçtı

Noel tatili sebebiyle ’ye kayak yapmaya giden yaklaşık 200  zorunlu karantinayı deldi. İngiltere'de corona virüs mutasyonunun görülmesinin ardından, ülkeden İsviçre'ye giden turistlere 10 günlük zorunlu karantina uygulandı. Karantinada kalmak istemeyen 200 turist ise gece karanlığından yararlanarak karantinadan kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:02 ABONE OL
İsviçre'de şoke eden olay: 200 İngiliz turist karantinadan kaçtı

Noel tatili sebebiyle İsviçre'ye kayak yapmaya giden yaklaşık 200 İngiliz turistin, gece karanlığından yararlanarak yeni koronavirüs mutasyonuna karşı uygulanan karantinadan kaçtığı açıklandı.

KARANTİNADAN KAÇTILAR

İsviçre'nin Verbier belgesindeki bir kayak merkezinde tatil yapan yaklaşık 200 İngiliz turist hava kararmasının ardından otellerinden kaçarak, zorunlu karantinayı deldi. Yeni koronavirüs türünün İngiltere'de görülmesinin ardından İsviçre, ülkeden gelen turistlere 10 gün zorunlu karantina uyguladı. kayak merkezinde tatil yapan yaklaşık 200 İngiliz turist hava kararmasının ardından otellerinden kaçarak, zorunlu kantinayı deldi. Yerel belediye iletişim sorumlusu Jean-Marc Sandoz, "Birçoğu karanlıkta fark edilmeden kaçmadan önce bir gün karantinada kaldı" dedi. Yüzlerce İngiliz turistin 9 bin 200 TL 'lik karantina cezasını ödememek için kaçtığı ifade edildi.

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İsviçre'de şoke eden olay: 200 İngiliz turist karantinadan kaçtı
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