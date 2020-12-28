Son dakika: Ermeni askerlerden alçak saldırı: Ormanda saklanıp, bir anda ateş açtılar...

Azerbaycan'ın Hocavend bölgesinde ormanlık alanda saklanan Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerine saldırması sonucu 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti, 1 askeri ise yaralandı.

Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 15.30 sıralarında Hocavend ilinin Ağdam (Akaku) köyünde meydana gelen olayda, ormanlık alanda saklanan 6 Ermenistan askerinin Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.

Çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralanırken, 6 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Yaralanan asker Emin Aliyev'e ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve hayati riskinin olmadığı bildirildi.

Saldırıda şehit olan askerin Elmir Gamberov olduğu açıklandı. Bakanlık, şehidin aile ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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