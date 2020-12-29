Babaları ‘Sezar’ın sızdırdığı işkence fotoğraflarından çıktı

'SEZAR' kod adlı askeri polis tarafından sızdırılan, Esad rejiminin işkence ederek öldürdüğü 11 bin tutukluya ait yeni fotoğrafların ortaya çıkmasıyla, yakınlarını teşhis edenlerin sayısı giderek artıyor. Esad rejiminin gerekçe göstermeden alıkoyduğu ve işkence ederek öldürdüğü Türkiye vatandaşı Ahmet (42) ve İlyas Köse (53) kardeşlerin oğulları Ahmet ve Hüsamettin Köse, Esad ve generallerinin de arasında bulunduğu şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Esad ve generallerinin "İnsanlığa karşı suçlar" kapsamında cezalandırılması talep edildi. Babasının fotoğraflarına Sezar belgelerinde rastlayan Hüsamettin Köse babasının şehit sayılmasını talep etti.