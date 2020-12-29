Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.
Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere #Soçi'deyiz. 🇹🇷🇷🇺— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 29, 2020
Мы в #Сочи для принятия участия в 8-ом заседании Российско-Турецкой Совместной группы стратегического планирования 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/1Pcm4OBzA9
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere Soçi'deyiz." İfadelerini kullandı. Şoci'deki toplantının dakikalar içerisinde başlaması bekleniyor.Son dakika: Rus Sözcü açıkladı! Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinin ana maddesi Dağlık Karabağ