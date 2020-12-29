Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ’da

Dışişleri Bakanı Türkiye- 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:52 Son Güncelleme: 29.12.2020 12:12 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere Soçi'deyiz." İfadelerini kullandı. Şoci'deki toplantının dakikalar içerisinde başlaması bekleniyor.

Son dakika: Rus Sözcü açıkladı! Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinin ana maddesi Dağlık Karabağ

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA