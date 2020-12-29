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Dünyanın en güçlü çocuğuydu! 21 yaşında hayatını kaybetti

Sağlık problemleri yaşayan dünyanın en güçlü çocuğu daah 21 yaşında hayatını kaybetti! Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi , 21 yaşında hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 23:33 Son Güncelleme: 29.12.2020 23:42 ABONE OL
Dünyanın en güçlü çocuğuydu! 21 yaşında hayatını kaybetti

Rusya'da Dzhambulat Khatokhov, sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu. Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi. 9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.

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Dünyanın en güçlü çocuğuydu! 21 yaşında hayatını kaybetti
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