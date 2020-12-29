Esad ve generallerine suç duyurusu! Babası 'Sezar'ın sızdırdığı işkence fotoğraflarından çıktı

'Sezar' kod adlı askeri polis tarafından sızdırılan, Esad rejiminin işkence ederek öldürdüğü 11 bin tutukluya ait yeni fotoğrafların ortaya çıkmasıyla, yakınlarını teşhis edenlerin sayısı giderek artıyor. Bu isimlerden bir tanesi de Hüsamettin Köse oldu. Hüsamettin Köse, babası Ahmet Köse'nin işkence görmüş resmine 'Sezar' kod adlı askeri polis tarafından sızdırılan belgelerde rastladı. Hüsamettin Köse ve kuzeni Ahmet Köse, babaları İlyas ve Ahmet Köse'yi katleden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve emri altında bulunan generallerden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Köse ailesinin avukatları aracılığıyla sunulan dilekçede Esad ve generallerinin, "işkence sonucu ölüm", "insanlığa karşı suçlar" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
İLK AMCA KATLEDİLDİ
Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, Köse ailesi iç savaştan önce Suriye'de yaşıyordu. Ahmet Köse (42), İlyas Köse (53) Esad rejimi tarafından tutuklanarak işkence altında katledildi. İlk olarak 2012 yılı Kasım ayında Hüsamettin Köse'nin amcası İlyas Köse, Esad rejimi tarafından tutuklandı ve aynı gün işkence altında öldürüldü. Bir gün sonra ise Esad rejimi Hüsamettin Köse'nin babası Ahmet Köse'yi (42) arayarak, kardeşi İlyas Köse'nin 'teröristler tarafından öldürüldüğünü' söyleyerek cenazesini alması istendi.
CENAZEYİ DEFNETTİKTEN SONRA TUTUKLANDI
Kardeşinin cenazesini almak için hastaneye giden Ahmet Köse, cenazeyi ancak cenaze töreni yapmamak şartıyla alabildi. Defin işlemleri için mezarlığa giderken yol kontrolünde durdurulan Ahmet Köse, Türk vatandaşı olduğu görülünce tutuklanmaya çalışıldı. Cenazeyi defnetmeleri için askerlerce bırakılan Köse, dönüş yolunda tekrar durdurularak gözaltına alındı ve tutuklandı. Oğlu Hüsamettin Köse babasının yerini öğrenmeye çalışsa da herhangi bir bilgi alamadı.
REJİM EVLERİNİ MÜHÜRLEDİ
Köse ailesi Suriye'deki evlerini terk ederek Türkiye'ye döndü. Sadece anne Köse, kocası Ahmet Köse'yi aramak için bir müddet Suriye'de kalırken, ilerleyen süreçte o da Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Esad rejimi ailenin Şam'daki evini mühürledi.
BABASINI 'SEZAR' BELGELERİNDE GÖRDÜ
Hüsamettin Köse, babasının izine 'Sezar' kod isimli Suriye askeri polisinin sızdırdığı, işkenceyle katledilen 11 bin tutukluya ait 55 bin fotoğrafın arasında rastladı. Babasının işkence altında Suriyeli rejim güçleri tarafından öldürüldüğünü gören Hüsamettin Köse, Suriye'de gözaltına alındığı gün öldürülen amcası İlyas Köse'nin oğlu Ahmet Köse ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
TÜRK VATANDAŞLARI ESAD'İN VAHŞİLİĞİNİN KURBANI OLDU
Köse ailesinin avukatları aracılığıyla savcılığa sunulan dilekçede, Suriye'de Esad rejimi tarafından yaşatılan vahşiliğin kurbanlarından birisinin de Türk vatandaşı olan Köse ailesi olduğu vurgulanarak, " Hüsamettin Köse'nin amcası ve babası Suriye rejimince gözaltı bahanesi ile alıkonulmuş, işkence altında öldürülmüştür" denildi. Dilekçeyle birlikte, sorumluların Türkiye Ahmet Köse'nin işkence altında katledildiğinin dikkate alınarak şehit statüsünde değerlendirilmeleri ve temsili de olsa mezar sahibi olmaları için adli sürecin başlatılması talep edildi.Son dakika: İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren yeni görüntüler ortaya çıktı! Olaydan tam yarım saat önce...