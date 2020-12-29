Esad ve generallerine suç duyurusu! Babası 'Sezar'ın sızdırdığı işkence fotoğraflarından çıktı

'Sezar' kod adlı askeri polis tarafından sızdırılan, Esad rejiminin işkence ederek öldürdüğü 11 bin tutukluya ait yeni fotoğrafların ortaya çıkmasıyla, yakınlarını teşhis edenlerin sayısı giderek artıyor. Bu isimlerden bir tanesi de Hüsamettin Köse oldu. Hüsamettin Köse, babası Ahmet Köse'nin işkence görmüş resmine 'Sezar' kod adlı askeri polis tarafından sızdırılan belgelerde rastladı. Hüsamettin Köse ve kuzeni Ahmet Köse, babaları İlyas ve Ahmet Köse'yi katleden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve emri altında bulunan generallerden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Köse ailesinin avukatları aracılığıyla sunulan dilekçede Esad ve generallerinin, "işkence sonucu ölüm", "insanlığa karşı suçlar" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İLK AMCA KATLEDİLDİ

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, Köse ailesi iç savaştan önce Suriye'de yaşıyordu. Ahmet Köse (42), İlyas Köse (53) Esad rejimi tarafından tutuklanarak işkence altında katledildi. İlk olarak 2012 yılı Kasım ayında Hüsamettin Köse'nin amcası İlyas Köse, Esad rejimi tarafından tutuklandı ve aynı gün işkence altında öldürüldü. Bir gün sonra ise Esad rejimi Hüsamettin Köse'nin babası Ahmet Köse'yi (42) arayarak, kardeşi İlyas Köse'nin 'teröristler tarafından öldürüldüğünü' söyleyerek cenazesini alması istendi.