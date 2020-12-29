İngiliz turistler otelden kaçarak karantinayı deldi

Dünya geneli:
Vaka sayısı 81
milyonu geçti.
Çin
: Son 24 saatte
6'sı yurt içi kaynaklı,
21 yeni vaka tespit edildi.
Başkent Pekin'de vakalardaki
ani artış nedeniyle acil
durum sürüyor.
İngiltere:
Hastanelerdeki doluluk
oranı ilk dalgayı
geçti.
İsviçre:
Bir
kayak merkezinde
tatil yapan ve karantinada
olması gereken 420
İngiliz turisten yaklaşık 200'ü
gece otellerinden kaçarak zorunlu
karantinayı deldi.
ABD:
Alerji ve Bulaşıcı
Hastalıklar Enstitüsü Direktörü
Dr. Anthony Fauci: Henüz en
kötüyü yaşamamış olabiliriz.
Almanya:
Berlin'de ilk aşı
merkezi faaliyete geçti.
Suudi Arabistan:
Tüm sınırlar
bir hafta daha kapalı.
Hindistan:
20 bin 21 yeni
vaka tespit edildi, 279 ölüm daha.
İsrail:
Kovid-19 nedeniyle
iki haftalık karantinaya girdi.
Rusya:
28 bin 284 vaka.
Ürdün:
Mutasyona uğrayan
virüs Ürdün'de de görüldü.
Hollanda:
Hızla artan koronavirüsü
vakaları nedeniyle
hükümet askerden yardım istedi.
Güney Kore:
Yakın
zamanda İngiltere'ye seyahat
eden aynı aileden 3 kişide, yeni
mutasyon tespit edildi.
Norveç:
İki kişide mutasyona
uğrayan Kovid-19 türüne
rastlandığı açıklandı.
Finlandiya:
İngiltere'den
dönen kişide mutasyon tür kaydedildi.
50 SAĞLIKÇI AŞI MİLYARDERİ OLDU
PANDEMİDE onlarca bilim insanı ve yatırımcı milyarder oldu. Forbes, bu yıl sağlık sektöründe öne çıkan 50 yeni milyarderi duyurdu. 50 yeni milyarderden 28'i ise virüsün ilk menkezi Çin'den. Öne çıkan yeni milyarderlerden biri BioNTech'in kurucusu Türk Profesör Uğur Şahin olurken Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel de dikkat çeken isimler arasında yer aldı.