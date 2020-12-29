İngiliz turistler otelden kaçarak karantinayı deldi

Vaka sayısı 81milyonu geçti.: Son 24 saatte6'sı yurt içi kaynaklı,21 yeni vaka tespit edildi.Başkent Pekin'de vakalardakiani artış nedeniyle acildurum sürüyor.Hastanelerdeki dolulukoranı ilk dalgayıgeçti.Birkayak merkezindetatil yapan ve karantinadaolması gereken 420İngiliz turisten yaklaşık 200'ügece otellerinden kaçarak zorunlukarantinayı deldi.Alerji ve BulaşıcıHastalıklar Enstitüsü DirektörüDr. Anthony Fauci: Henüz enkötüyü yaşamamış olabiliriz.Berlin'de ilk aşımerkezi faaliyete geçti.Tüm sınırlarbir hafta daha kapalı.20 bin 21 yenivaka tespit edildi, 279 ölüm daha.Kovid-19 nedeniyleiki haftalık karantinaya girdi.28 bin 284 vaka.Mutasyona uğrayanvirüs Ürdün'de de görüldü.Hızla artan koronavirüsüvakaları nedeniylehükümet askerden yardım istedi.Yakınzamanda İngiltere'ye seyahateden aynı aileden 3 kişide, yenimutasyon tespit edildi.İki kişide mutasyonauğrayan Kovid-19 türünerastlandığı açıklandı.İngiltere'dendönen kişide mutasyon tür kaydedildi.PANDEMİDE onlarca bilim insanı ve yatırımcı milyarder oldu. Forbes, bu yıl sağlık sektöründe öne çıkan 50 yeni milyarderi duyurdu. 50 yeni milyarderden 28'i ise virüsün ilk menkezi Çin'den. Öne çıkan yeni milyarderlerden biri BioNTech'in kurucusu Türk Profesör Uğur Şahin olurken Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel de dikkat çeken isimler arasında yer aldı.