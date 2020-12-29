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İngiliz turistler otelden kaçarak karantinayı deldi

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
İngiliz turistler otelden kaçarak karantinayı deldi
Dünya geneli: Vaka sayısı 81 milyonu geçti.
Çin: Son 24 saatte 6'sı yurt içi kaynaklı, 21 yeni vaka tespit edildi. Başkent Pekin'de vakalardaki ani artış nedeniyle acil durum sürüyor.
İngiltere: Hastanelerdeki doluluk oranı ilk dalgayı geçti.
İsviçre: Bir kayak merkezinde tatil yapan ve karantinada olması gereken 420 İngiliz turisten yaklaşık 200'ü gece otellerinden kaçarak zorunlu karantinayı deldi.
ABD: Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci: Henüz en kötüyü yaşamamış olabiliriz.
Almanya: Berlin'de ilk aşı merkezi faaliyete geçti.
Suudi Arabistan: Tüm sınırlar bir hafta daha kapalı.
Hindistan: 20 bin 21 yeni vaka tespit edildi, 279 ölüm daha.
İsrail: Kovid-19 nedeniyle iki haftalık karantinaya girdi.
Rusya: 28 bin 284 vaka.
Ürdün: Mutasyona uğrayan virüs Ürdün'de de görüldü.
Hollanda: Hızla artan koronavirüsü vakaları nedeniyle hükümet askerden yardım istedi.
Güney Kore: Yakın zamanda İngiltere'ye seyahat eden aynı aileden 3 kişide, yeni mutasyon tespit edildi.
Norveç: İki kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandığı açıklandı.
Finlandiya: İngiltere'den dönen kişide mutasyon tür kaydedildi.

50 SAĞLIKÇI AŞI MİLYARDERİ OLDU
PANDEMİDE onlarca bilim insanı ve yatırımcı milyarder oldu. Forbes, bu yıl sağlık sektöründe öne çıkan 50 yeni milyarderi duyurdu. 50 yeni milyarderden 28'i ise virüsün ilk menkezi Çin'den. Öne çıkan yeni milyarderlerden biri BioNTech'in kurucusu Türk Profesör Uğur Şahin olurken Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel de dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

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İngiliz turistler otelden kaçarak karantinayı deldi
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