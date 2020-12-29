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’nde iki haftada 34 sivil öldürüldü!

’nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde son iki haftada isyancıların saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:35 Son Güncelleme: 29.12.2020 17:36 ABONE OL
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde iki haftada 34 sivil öldürüldü!

Kuzey-Kivu İnsan Hakları İzleme Örgütü (KST), Kuzey-Kivu eyaletindeki insani durumla ilgili raporunu yayımladı.

Raporda, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun saldırılarında son iki haftada 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılarda 3 sivilin yaralandığı ve 19 sivilin kaçırıldığı belirtilen raporda, ADF'nin kaçırdığı 5 kişinin serbest kalması için 5'er bin dolar fidye talebinde bulunduğu aktarıldı.

KDC'nin doğusunda varlık gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi'nin bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde iki haftada 34 sivil öldürüldü!
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