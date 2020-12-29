Malezya ordusuna siber saldırı!

Malezya ordusuna ait ağlara siber saldırının gerçekleştiği duyuruldu. Savunma Kuvvetleri Şefi Affendi Buang konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Savunma Siber ve Elektromanyetik Bölümü (BSEP) ve Siber Savunma Operasyon Merkezi'nin (CDOC) hackerler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

AĞIN DIŞINA YERLEŞTİRİLEN BELİRLİ SEGMENTLER HACKLENDİ

"Siber saldırı, portalın asıl işlemlerini etkilemedi ve sadece başından beri ağın dışına yerleştirilen belirli segmentleri hacklendi" diye konuşan Buang "Hackerlar BSEP ve CDOC gibi siber bölümler Kuala Lumpur'un stratejik savunma iletişimini korumaya devam edecek. Araştırma sürüyor" dedi.

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