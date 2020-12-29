Salgında kritik araştırma sonucu! Yüzde 90'ı hayatını kaybetti...

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada sürerken salgın üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda virüsün sır perdesi de her geçen gün aralanıyor. Son olarak İskoçya'da gerçekleştirilen araştırmada diyabet hastalarının virüsü normal vakalara göre dört kat daha ağır geçirdiğini ve virüsün etkileri ile büyük bir çoğunluğunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

ŞEKER HASTASI OLANLAR DİKKAT!

Ülkemizde 11 milyon civarında diyabet hastası olduğu bilinirken İskoçya'dan gelen son dakika araştırma sonucu sonrası bilim insanlarından da uyarı geldi. Şeker hastalarının salgını çok daha ağır geçirdiğini ifade eden artırmada kronik hastaların kendisini ciddi şekilde izole etmesi gerektiğini yeniden ortaya koydu…