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Salgında kritik araştırma sonucu! Yüzde 90'ı hayatını kaybetti...

’da üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre diyabet hastalarının virüsü 4 kat daha ağır geçirdiği ifade edildi. Bini aşkın hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırmada yüzde 90 oranında kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken büyük bir çoğunluğunun solunum cihazına bağlanmak zorunda kaldığı bildirildi…

Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:16 Son Güncelleme: 29.12.2020 13:23 ABONE OL
Salgında kritik araştırma sonucu! Yüzde 90'ı hayatını kaybetti...

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada sürerken salgın üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda virüsün sır perdesi de her geçen gün aralanıyor. Son olarak İskoçya'da gerçekleştirilen araştırmada diyabet hastalarının virüsü normal vakalara göre dört kat daha ağır geçirdiğini ve virüsün etkileri ile büyük bir çoğunluğunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

ŞEKER HASTASI OLANLAR DİKKAT!

Ülkemizde 11 milyon civarında diyabet hastası olduğu bilinirken İskoçya'dan gelen son dakika araştırma sonucu sonrası bilim insanlarından da uyarı geldi. Şeker hastalarının salgını çok daha ağır geçirdiğini ifade eden artırmada kronik hastaların kendisini ciddi şekilde izole etmesi gerektiğini yeniden ortaya koydu…

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YÜZDE 90 DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

İskoçya'da ilk vakanın görüldüğü 1 Mart'tan 31 Temmuz'a kadar Covid-19 virüsünü kapan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, virüsü kapan bin 82 diyabet hastasının yaklaşık yüzde 90'ının hastalığı daha ağır geçirdiği açıklandı.

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Daha önce yapılan araştırmalarda İngiltere'de Imperial College of London tarafından yapılan bir araştırmada, ülkede corona virüs vakalarının zirveye çıktığı Mart ve Nisan aylarında çocuklarda görülen tip 1 diyabet hastalığının neredeyse iki katına çıktığı belirtilmişti.

AĞIR GEÇİRME OLASILIĞI DÖRT KAT FAZLA

İskoçya'da yaklaşık 320 bin diyabet hastasının bulunduğu açıklanırken bunlardan bin 82'sinin (yüzde 0,3) enfekte olduğunun altı çizilirken kalan 5 milyon 143 binlik nüfusun 4 bin 81'inin (yüzde 0,08) enfekte olduğu açıklandı. Şeker hastalarının corona virüs geçirme olasılığının şeker hastası olmayanlara göre dört kat daha fazla olduğu açıklanan araştırmada, ölüm oranlarının da aynı seviyede olduğu belirtildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) tahminlerine göre ise 2020 yılında geçtiğimiz yıllara göre diyabet sebebiyle ölümlerin yüzde 15'in üzerinde artacağı açıklanmıştı.

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Salgında kritik araştırma sonucu! Yüzde 90'ı hayatını kaybetti...
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