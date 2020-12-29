Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'da kritik açıklamalar: Türkiye ve Rusya aşı için anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasındaki "2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı"na katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Domates başta olmak üzere diğer ürünlerde engelleri, tarifeleri kaldırmamız lazım. Ticareti kolaylaştırmamız lazım.

Rusya vatandaşları ülkemize vizesiz gelebiliyorlar. Ama Türk vatandaşları için de vizelerin kaldırılması gerektiğini bugün tekrar vurguladık.

Bu yıl pandemiye rağmen 'güvenli turizm' önlemleriyle 2 milyon Rus turisti ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Geçen yıl 7 milyon rakamına yaklaşmıştık.

TÜRKİYE VE RUSYA AŞI KONUSUNDA ANLAŞTI

Pandemi ile mücadelede ortak aşı geliştirilmesi konusunda Sağlık Bakanlıklarımız mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji alanında da büyük ilerleme katettik.

Bölgesel konuları da ele aldık. Tüm bölgesel konuları ele aldık.

ORTAK GÖZLEM MERKEZİ KURULUYOR

Karabağ konusunda bir ateşkes tesis edildi. Rusya barış gücü misyonu sahada. Ortak gözlem merkezimiz de kuruluyor.

Amacımız kalıcı barış ve istikrar. 6'lı format dahil tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım.

ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ

Yaptırımlar ile geri adım atmayacağımızı herkes iyi bilir

Ayrıntılar geliyor...