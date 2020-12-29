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Son Dakika Haberi: Koronavirüs mutasyonu hakkında endişe verici haberi vali duyurdu! İlk kez o ülkede…

Koronavirüs mutasyonu ile ilgili, kaosun merkezi olan ’den son dakika haberi geldi. Colorado Valisi Jared, bu gece yaptığı açıklamada, Colarado’lu bir adamda mutasyona uğramış virüsün olduğunu söyledi. İlk olarak ’ta görülen virüsün normale göre çok daha bulaşıcı olduğu biliniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Koronavirüs mutasyonu hakkında endişe verici haberi vali duyurdu! İlk kez o ülkede…

Birleşik Devletler'de bilinen ilk Birleşik Krallık koronavirüs mutasyonu vakası açıklandı. Colorado Valiliği yayımladığı bir haber bülteninde, 20'li yaşlarında ve Elbert County'de karantinaya alınmış olan adamın seyahat geçmişi olmadığını söyledi. Bu da demek oluyor ki, yeni koronavirüs mutasyonu artık Amerika'da da dolaşımda!

Vali, "Bu vakayı ve tüm COVID-19 göstergelerini çok yakından izleyeceğiz" dedi.

Açıklamada, halk sağlığı yetkililerinin temas izleme görüşmeleri yoluyla potansiyel temasları ve olası vakaları belirlemek için çalıştığı belirtildi.

HASTANELER ALARM VERİYOR

ABD'de rekor kıran hastaneye yatışlar yakında hastaneleri bakım hizmetleri konusunda zorlayabilir.

ABD'de Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı şimdiye kadarki en yüksek orana ulaştı ve bu oranda sağlık uzmanları, bazı hastanelerin hemşireleri ve solunum cihazlarını farklı hastalarla paylaştırmak zorunda kalabileceği konusunda uyardı.

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Son Dakika Haberi: Koronavirüs mutasyonu hakkında endişe verici haberi vali duyurdu! İlk kez o ülkede…
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