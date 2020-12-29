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Son dakika haberi: O ülkeden flaş corona virüs aşısı kararı: Reddedenler kayıt altına alınacak

Son dakika: Corona virüs aşısı ile ilgili İspanya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. , corona virüs aşısını yaptırmayı reddedenlerin kaydının tutulacağını ve kayıtları diğer () üyesi ülkelerle de paylaşacaklarını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:22 Son Güncelleme: 29.12.2020 11:30 ABONE OL
Son dakika haberi: O ülkeden flaş corona virüs aşısı kararı: Reddedenler kayıt altına alınacak

İspanya Sağlık Bakanı, koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı reddedenlerin kaydını tutacaklarını ve kayıtları diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle de paylaşacaklarını açıkladı. İşte son dakika haberin detayları...

KAYITLAR KAMUYA AÇIK OLMAYACAK

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede koronavirüs aşısı olmayı reddeden kişilerin kaydının tutulacağını açıkladı. Illa, kayıtların kamuya açık olmayacağını ancak AB üyesi ülkelerle paylaşılacağını belirtirken, verilerin korunması yönünde hassasiyet göstereceklerini vurguladı.

AŞILAMA PAZAR GÜNÜ BAŞLADI

Öte yandan, aşılama işleminin Pazar günü başladığı İspanya'da hükümet, Şubat ayı sonuna kadar 2 buçuk milyon kişinin aşı olmasını beklediklerini açıklamıştı.

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Son dakika haberi: O ülkeden flaş corona virüs aşısı kararı: Reddedenler kayıt altına alınacak
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