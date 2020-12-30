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'de kan donduran olay: Avukat corona virüs tedavisi gören eşini öldürdü

'de yaşanan olay kan dondurdu. ABD’de avukat , corona virüs tedavisi gören eşini uyruken öldürdü. Daha sonra eşinin yanına uzanıp intihar etti. ise

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:41 ABONE OL
ABD'de kan donduran olay: Avukat corona virüs tedavisi gören eşini öldürdü

ABD'de avukat John Liquori, evde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören eşi Cindy Liquori'yi Noel gecesi öldürüp, intihar etti.
Connecticut eyaletinde Noel gecesi, 59 yaşındaki avukat John Liquori, evde koronavirüs tedavisi gören 55 yaşındaki eşi Cindy Liquori'yi uyurken silahla vurarak öldürdü. Liquori, ardından yataktaki eşinin yanına uzanıp, aynı silahla intihar etti.

ANNESİNİN EVİNDE ÖLDÜRDÜ

Cindy Liquori'nin annesi Claire Palmer'ın da koronavirüs olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Liquori'nin annesinin köpeğine bakmak için annesinin evinde kaldığı öğrenildi.

John Liquori'nin, öncesinde öldürdüğü eşi Cindy'nin kardeşi Lampson Palmer'ı arayarak köpeği almasını istediği belirtildi. Eve giden Lampson'un, çiftin cesetleriyle karşılaştığı ifade edildi.

Evde en az 2 adet silahın bulunduğu ifade edilirken, olayın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.

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ABD'de kan donduran olay: Avukat corona virüs tedavisi gören eşini öldürdü
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