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'de yeni seçilen Kongre üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

'de yeni seçilen 41 yaşındaki Kongre üyesi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. BBC'nin haberine göre, Louisiana eyaletinden seçilen Cumhuriyetçi Letlow, ABD Kongresinin Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk üyesi oldu.

AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:41 ABONE OL
ABD'de yeni seçilen Kongre üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ABD'de yeni seçilen 41 yaşındaki Kongre üyesi Luke Letlow, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. BBC'nin haberine göre, Louisiana eyaletinden seçilen Cumhuriyetçi Letlow, ABD Kongresinin Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk üyesi oldu.

Letlow, 18 Aralık'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Letlow'un cenazesinin defnedileceği gün eyalette bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Luke Letlow, Louisiana'nın 5. bölgesinin temsilcisi seçilmiş ve Cumhuriyetçi Ralph Abraham'ın yerine geçmişti.

Letlow'un pazar günü yemin etmesi planlanıyordu.

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ABD'de yeni seçilen Kongre üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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