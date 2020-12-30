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Aşı olmayanlar fişlenecek

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Aşı olmayanlar fişlenecek
DSÖ: Gelecekte Kovid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı hazırlanmalıyız.
İspanya: Kovid-19 aşısını reddedenlerin kaydı tutulacak. Ülkede ölenlerin sayısı 50 bini aştı.
Çin: Son 24 saatte 15'i yurt içi kaynaklı, 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Hindistan: İngiltere'deki varyasyon 6 kişide saptandı.
Pakistan: İngiltere'den dönen 3 kişide yeni varyasyon türü virüs saptandı.
Almanya: Kovid-19 varyantının Kasım'dan beri olduğu açıklandı. 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz Kovid-19 aşısı vuruldu.
İskoçya: Diyabet hastaları virüsü daha ağır geçiriyor.
Güney Kore: Son 24 saatte bin 45 yeni vaka var.
Güney Afrika: Alkol satışı yasaklandı.
Rusya: Ölümler kasımda yüzde 50 arttı.
İtalya: Son 24 saatte 445 kişi daha hayatını kaybetti.
Dünya Bankası: Pandemi nedeniyle 72 milyon çocuk 'öğrenme yoksulluğu' ile karşı karşıya.
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Aşı olmayanlar fişlenecek
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