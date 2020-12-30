Aşı olmayanlar fişlenecek

Gelecekte Kovid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı hazırlanmalıyız.Kovid-19 aşısını reddedenlerin kaydı tutulacak. Ülkede ölenlerin sayısı 50 bini aştı.Son 24 saatte 15'i yurt içi kaynaklı, 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.İngiltere'deki varyasyon 6 kişide saptandı.İngiltere'den dönen 3 kişide yeni varyasyon türü virüs saptandı.Kovid-19 varyantının Kasım'dan beri olduğu açıklandı. 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz Kovid-19 aşısı vuruldu.Diyabet hastaları virüsü daha ağır geçiriyor.Son 24 saatte bin 45 yeni vaka var.Alkol satışı yasaklandı.Ölümler kasımda yüzde 50 arttı.Son 24 saatte 445 kişi daha hayatını kaybetti.Pandemi nedeniyle 72 milyon çocuk 'öğrenme yoksulluğu' ile karşı karşıya.