Darbeci Hafter yalnızlaşıyor

Libya'da insanlık dramı yaşatan darbeci Hafter gün geçtikçe güç kaybediyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) askeri ve teknik danışmanlık hizmeti vermesinin ardından İHA ve SİHA'ların da etkisiyle ülkede dengeler UMH lehine döndü. Aşiretlerin desteğini bir bir kaybeden Hafter'e son olarak, Türkiye karşıtlığını genel politikası haline getiren ve çatışmaların başından bu yana darbecilere destek veren Fransa da siyasi çözüme odaklanma çağrısı yaptı. Bu açıklama diplomasi kulislerinde Hafter'in iyice yalnızlaştığı değerlendirmesine yol açtı.Çıkarlarını darbeci general ile koruma peşinde olan Fransa, alıkoydukları insanları konteynerlerde yakarak ve toplu mezarlara gömerek insanlık suçu işleyen Hafter'in saldırılarını kınamaktan geri durdu. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'ın desteğine ve müdahalelerine de sessiz kaldı. Türkiye'nin sessiz kalmayarak haklının yanında saf tutmasıyla değişen dengeler üzerine Fransa'dan dün kritik bir açıklama geldi. Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeden ayrılmasını ve BM'nin gözetiminde siyasi sürecin devam etmesini sağlayan 23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır" sözleriyle Hafter'e mesaj verdi.GEÇTIĞİMİZgün TSK komuta kademesi ile birlikte Libya'ya sürpriz bir ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter'in Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamasına "Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar " demişti.LİBYA ve Akdeniz'de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin sömürgeci politikasının devamı mahiyetinde Libya'da yabancı müdahalelere son verilmesi çağrısı ve çözümün Fransa olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin BM kararları ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak nitelendiren Macron yönetimi, bugün Libya politikasında Türkiye tezine yaklaşmaya başladı.