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çöktü mü? Discord'a erişim sağlanamıyor! Discord neden açılmıyor?

Gelen son dakika haberine göre dünya genelinde haberleşme uygulaması ile ilgili sorun yaşanıyor. Kullanıcıların yüzde 90'ı server problemi nedeniyle Discord'a giremezken, farklı uyarılarla karşılaşan kullanıcılar da bulunuyor. Peki, Discord çöktü mü, neden girilmiyor?

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:49 Son Güncelleme: 30.12.2020 12:08 ABONE OL
Discord çöktü mü? Discord'a erişim sağlanamıyor! Discord neden açılmıyor?

Haberleşme uygulaması Discord ile ilgili teknik sorun yaşayan birçok kullanıcı, yaşadığı problemi paylaştı. Discord çöktü mü sorusu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini alırken, dünyanın farklı bölgelerinde kullanıcılar Discord'a giremediklerini rapor ediyor. Peki, Discord çöktü mü, neden erişim sağlanamıyor?

DISCORD'A ERİŞİM PROBLEMİ

Yaşanan problemin nedenine ilişkin Discord şirketinden herhangi bir açıklama gelmedi. Yaklaşık 10 dakika süren problemin ardından kullanıcıların yeniden erişim sağlayabildiği bildirildi.

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Discord çöktü mü? Discord'a erişim sağlanamıyor! Discord neden açılmıyor?
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