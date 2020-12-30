Eşinin yasını tutan kuğu tren seferlerini aksattı

Almanya'da eşi telef olduktan sonra rayların üzerine yatarak yas tutan kuğu, 23 tren seferinin gecikmesine yol açtı. Polis ve itfaiye ekipleri, yüksek hızlı demiryolu hattında yas tuttuğu için tren seferlerinin gecikmesine neden olan kuğuya müdahale etti. Kuğunun, diğer bir kuğunun rayların üzerindeki yüksek gerilim hattı kablolarına takılıp telef olmasıyla rayların üzerine tünediği ve Kassel-Göttingen güzergâhında 23 tren seferinin 50 dakika gecikmesine neden olduğu ifade edildi. Yetkililer, kuğuyu özel ekipmanla çıkarıp Fulda Nehri'ne bıraktı.