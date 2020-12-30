Hırvatistan'daki depremin ardından halk geceyi çadırlarda ve araçlarında geçirdi

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde dün meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkı geceyi çadırlarda ve araçlarında geçirdi. Merkez üssü Petrinja olan ve bölge ülkeleri Bosna Hersek, Slovenya ve Sırbistan'da da hissedilen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu sabah, Petrinja'da üç deprem daha hissedilirken, saat 06.00 sularında meydana gelen depremlerin ilkinin 4,7, ikincisinin 4,8, üçüncüsünün ise 3,9 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

7 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 26 kişinin yaralandığı depremin ardından Petrinja başta olmak üzere civar yerleşim yerlerinde panik havası hakim.

Petrinja şehrinde deprem nedeniyle neredeyse tüm binalarda hasar meydana gelirken, sarsıntıların sürmesi nedeniyle insanlar açık alanlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde 28 Aralık'ta da art arda iki deprem yaşandığını anımsatarak, "O depremlerin ardından artçı sarsıntılar bekliyorduk ancak daha şiddetli bir deprem olabileceğini hiç düşünmemiştik." dedi.

Enkaz altında kalanlara, telefon sinyalleri ve eğitimli köpekler sayesinde ulaştıklarını aktaran Dumbovic, evleri hasar gören 400 civarında depremzedenin yakındaki kışlalara yerleştirildiğini söyledi.

Diğer şehirlerden yardım için Petrinja'ya çok sayıda kişi geldiğini anlatan Dumbovic, "Ülkedeki birçok otel, depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sağlasa da Petrinja halkının büyük çoğunluğu evlerini terk etmiyor." dedi.

Dün geceyi kurdukları çadırlarda ve araçlarında geçiren depremzedelerden Marica Pavlovic, hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar eşi ile şehir parkında kalacağını ifade etti.

Yaşadıkları binaya girmekten korktuklarını kaydeden Pavlovic, "Duvarlarımızda çatlaklar var. Evde ne varsa hepsi hasar gördü. Dün gece hiç uyumadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

MAJSKE POLJANE KÖYÜNDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği Majske Poljane köyünde de çok sayıda ev enkaza dönüştü.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 300 civarında kişinin yaşadığı köyün sakinlerinden Vasilij Kukoleca, depremin ardından ailesiyle yarı enkaz halindeki evinin bahçesine yerleştiklerini belirtti.

Mutfaklarından çıkarmayı başardıkları ocağı çalıştırabilmek için bahçeye bir jeneratör kurduklarını anlatan Kukoleca, geceyi ise araçlarında geçirdiklerini söyledi.

Evini ve hayvanlarını terk etmek istemediğini belirten Kukoleca, devletin ailesine ısıtmalı çadır yardımında bulunmasını beklediğini ifade etti.

Köy sakinlerinden Dragisa Loncarevic de depremde 5 köylünün yaşamlarını yitirdiğini anımsatarak "Bu büyük bir trajedi. Maddi zarar bir şekilde karşılanır. Köyde hasar görmeyen evlerin sayısı çok az. İnsanlar arabalarda uyumak yerine konaklama yerlerine taşınmalı." dedi.

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