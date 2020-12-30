Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi

'te camiye tehdit mektubu gönderildi

'in Uppsala kentinde bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi. Devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan cami sözcüsü Shadi Kasskeen, mektupun içinde beyaz toz ile birlikte tehdit mesajı çıktığını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 08:29 ABONE OL
İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi

İsveç'in Uppsala kentinde bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi. Devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan cami sözcüsü Shadi Kasskeen, mektupun içinde beyaz toz ile birlikte tehdit mesajı çıktığını söyledi.

Kasskeen, "Beyaz toza dokunmadık. Doğrudan polise haber verdik. Tehdit mesajında ise, 'sizi burada istemiyoruz' mesajı vardı. Camiye gelen cemaat bu olaydan dolayı korktu. Çünkü ilk defa böyle bir olayla karşılaşmadık. Daha önce de camimiz tehdit aldı." dedi.

Uppsala Emniyetinden yapılan açıklamada, mektupla gönderilen beyaz tozun yapılan incelemede zararsız olduğunun belirlendiği, nefret ve tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hollanda’da İslam karşıtı Pegida hareketinden çirkin provokasyon

ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA